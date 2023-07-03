الشيخ عزام: كتيبة جنين تعرف كيف تصد العدوان و"إسرائيل" ستفشل في استعادة ردعها

أكد أمين سر المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، أنّ مدنية جنين ومخيمها عصيان على العدوان "الإسرائيلي"، وستخرج من هذه المعركة أكثر قوةً وتماسكاً في وجه الاحتلال

وشدد الشيخ عزام في تصريحات صحفية، على أن "إسرائيل" في استعادة ردعها المفقود نتيجة فعل المقاومة المتصاعد في الضفة، وجنين ولاّدة كما هي سائر مدن وبلدات وطننا المحتل.

وقال: إن كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وكل قوى المقاومة في مدينة جنين ومخيمها، يعرفون كيف يُفشلون العدوان الإسرائيلي بعزيمة وثبات.

وأضاف: "كلما أوغل العدو في عدوانه ضد أهلنا سيبوء بمزيد من الخيبات، والكل سيرى ما أعدته سواعد مقاومي شعبنا الأبطال".

واستشهد فجر اليوم الإثنين 3/7/2023، ثلاثة مواطنين، وأصيب 13 آخرون بينهم 3 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين بالضفة المحتلة.