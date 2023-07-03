وزير حرب الاحتلال يُعلق على العملية العسكرية في جنين

عقّب وزير حرب الاحتلال "يوآف غالانت"، فجر اليوم الاثنين 03 يوليو 2023، على العملية العسكرية الجارية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 3 مواطنين، وإصابة 10 آخرين، بينهم 3 بحالات حرجة.

وقال غالانت في تصريحات صحفية، إن قواته عملت في الساعات الماضية بجهد مُركّز ضد مراكز المقاومة في جنين.

وأضاف، أنهم سيتخذون نهجاً هجومياً ومباغتاً ضد المقاومة متابعا: "أي شخص يؤذي كيان الاحتلال سيدفع الثمن غالياً، وجاهزون لكل السيناريوهات". على حد تعبيره.

واستشهد فجر اليوم الإثنين 3/7/2023، ثلاثة مواطنين، وأصيب 13 آخرون بينهم 3 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين بالضفة المحتلة.