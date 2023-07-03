وزير حرب الاحتلال يُعلق على العملية العسكرية في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:17 ص
03 يوليو 2023
وزير حرب الاحتلال "يوآف غالانت"
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عقّب وزير حرب الاحتلال "يوآف غالانت"، فجر اليوم الاثنين 03 يوليو 2023، على العملية العسكرية الجارية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 3 مواطنين، وإصابة 10 آخرين، بينهم 3 بحالات حرجة.

وقال غالانت في تصريحات صحفية، إن قواته عملت في الساعات الماضية بجهد مُركّز ضد مراكز المقاومة في جنين.

وأضاف، أنهم سيتخذون نهجاً هجومياً ومباغتاً ضد المقاومة متابعا: "أي شخص يؤذي كيان الاحتلال سيدفع الثمن غالياً، وجاهزون لكل السيناريوهات". على حد تعبيره.

واستشهد فجر اليوم الإثنين 3/7/2023، ثلاثة مواطنين، وأصيب 13 آخرون بينهم 3 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين بالضفة المحتلة.

 

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