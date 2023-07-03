الاحتلال يقتحم "عقبة جبر" في أريحا ويعتقل فتى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الفتى محمد رامي محارمة بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام تجاه الشبان، دون وقوع اصابات.

واستشهد فجر اليوم الإثنين 3/7/2023، ثلاثة مواطنين، وأصيب 13 آخرون بينهم 3 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين بالضفة المحتلة.