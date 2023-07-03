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بالفيديو
فاصل "كتيبة جنين-سرايا القدس": مجاهدونا لكم بالمرصاد
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:45 ص
03 يوليو 2023
فاصل.. مجاهدونا لكم بالمرصاد
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