القيادي شهاب: قصف جنين يعكس فشل الاحتلال وخيارات رد المقاومة واسعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:44 ص
03 يوليو 2023
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أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامـي داود شهاب اليوم الاثنين 3/7/2023، أن القصـف الجـوي على جـنين يعكس فشل محاولات الدخول لمخيم جنين بالضفة المحتلة بفضل استبسال أبطال المقاومة.

وحيا القيادي شهاب، أهلنا الصامدين في جنين وإلى المقاتلين الذين يتمترسون في مواقعهم رغم القصف الجوي، و شعبنا البطل سيخرج منتصراً بعون الله وبفضل بسالة المقاتلين الشجعان. 

وقال:" إن قيادة المقاومة تتابع ما يجري في جنين وخياراتها مفتوحة في الدعم والإسناد ونصرة أهلنا ومقاومتنا في جنين."

وشدد على أنه ما لـم يتوقـف هذا العـدوان فإن خيارات الرد ستكون واسعة وشاملة.

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