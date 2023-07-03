استشهاد الشاب محمد حسنين متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة

استشهد فجر اليوم الاثنين 3/7/2023، الشاب محمد عماد حسنين (٢١ عاماً) الذي أصيب برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" الحي في الرأس، عند مدخل البيرة الشمالي بالضفة المحتلة.

وكان حسنين أصيب بجراح خطرة برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"بالقرب من حاجز بيت ايل شمال رام الله بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمصادر طبية، فقد وصل شاب أصيب برصاص الاحتلال الحي في الرأس بجراح خطيرة إلى مجمع فلسطين الطبي من مدخل البيرة الشمالي.

وكان الشاب حسنين وهو من قطاع غزة ويسكن في مدينة رام الله، قد اصيب برصاصة في رأسه، اطلقها جنود الاحتلال باتجاهه اثناء تواجده مع عدد آخر من الشبان، خرجوا في مسيرة عفوية عند مدخل مدينة البيرة، تنديدا بالعدوان الاسرائيلي المبعد تواصل على مدينة جنين ومخيمها.

الشاب حسنين أسير سابق اعتقلته قوات الاحتلال الاسرائيلي بتاريخ 15 أيار/ مايو 2019 بعد اصابته في قدمه اليمنى، ما أدى إلى تهتك في الأوعية الدموية لديه.