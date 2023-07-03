سرايا القدس - كتيبة جنين: واهم العدو إذا ظن أنه سيكسر من عزيمة مجاهدينا ويضعف المقاومة

أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الاثنين 3/7/2023، أن العدو الصهيوني ظن بغاراته الجوية على مخيم جنين بالضفة المحتلة، وقصف منازل المواطنين الآمنين أنه سيكسر من عزيمة مجاهدينا أو سيضعف المقاومة في المخيم فهو واهم.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين: "ليعلم المجرم نتنياهوا وقادة جيشه أننا قد تجهزت جيدا لهذا اليوم وقد أعدت لك الكتيبة ولجنودك أصناف من العذاب."

وأضافت:" نشد على أيدي أبناء شعبنا الصامد في مخيم جنين الذين كانوا وما زالوا حصن ودرع المقاومة في الضفة.، ونطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة أننا بخير وأن معنويات مجاهدينا عالية ولن يكسرها قصف أو حصار ولا سبيل سوى النصر أو الشهادة.