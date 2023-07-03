سرايا القدس - كتيبة جنين: العدو واهم إذا ظن أنه سيكسر من عزيمة مجاهدينا ويضعف المقاومة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:28 ص
03 يوليو 2023
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أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الاثنين 3/7/2023، أن العدو الصهيوني ظن بغاراته الجوية على مخيم جنين بالضفة المحتلة، وقصف منازل المواطنين الآمنين أنه سيكسر من عزيمة مجاهدينا أو سيضعف المقاومة في المخيم فهو واهم.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين: "ليعلم المجرم نتنياهو وقادة جيشه أننا قد تجهزنا جيدا لهذا اليوم وقد أعدت لك الكتيبة ولجنودك أصنافاً من العذاب."

وأضافت:" نشد على أيدي أبناء شعبنا الصامد في مخيم جنين الذين كانوا وما زالوا حصناً ودرعاً للمقاومة في الضفة، ونطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة أننا بخير وأن معنويات مجاهدينا عالية ولن يكسرها قصف أو حصار ولا سبيل سوى النصر أو الشهادة.
 

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