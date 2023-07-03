المقاومة الشعبية تدعو لرفع وتيرة المواجهة المسلحة والشعبية مع الاحتلال

دعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين ، اليوم الاثنين 3/7/2023، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة والقدس إلى رفع وتيرة المواجهة المسلحة والشعبية مع الاحتلال في كافة نقاط التماس.

وتشن "إسرائيل" عدواناً عسكرياً على جنين بدأه بقصف منزل أدى لاستشهاد شاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وأكدت المقاومة الشعبية، أن العدوان الآن على جنين لن يمر دون عقاب، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه المتواصلة رغم حالة الصمت والتغاضي الدولي والأممي عن الإرهاب الصهيوني.

وشددت على أن دماء أبناء شعبنا التي تروي أرض جنين ستبقى شاهداً على حقنا في أرضنا وأن الاحتلال مهما طال عمره وعدوانه فإنه إلى زوال.

وحيت، كافة عناصر المقاومة وكتائبها في جنين الذين يستبسلون في صد العدوان وعلى رأسهم أبطال وفرسان كتائب الناصر صلاح الدين " كتيبة القائد المؤسس أبو يوسف القوقا" .