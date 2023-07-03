شاهد| الطواقم الطبية تواصل إخلاء الشهداء والجرحى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:43 ص
03 يوليو 2023
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🎥 #فيديو|| الطواقم الطبية تواصل إخلاء الشهداء والجرحى.

 

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