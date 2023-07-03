بالفيديو شاهد| وسط اشتباكات مسلحة.. الاقتحام البري لجنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:18 ص
03 يوليو 2023
جنين.jpg
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شاهد| وسط اشتباكات مسلحة.. الاقتحام البري لجنين

 

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