تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
27° - 26°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
يورو
3.99
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.58
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
شاهد| وسط اشتباكات مسلحة.. الاقتحام البري لجنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:18 ص
03 يوليو 2023
شاهد| وسط اشتباكات مسلحة.. الاقتحام البري لجنين
متعلقات
محدث بالفيديو والصور
إصابة فتاة بالرصاص واندلاع اشتباكات مُسلحة خلال اقتحام الاحتلال لجنين
09:55 م
بالفيديو
إصابة شاب واشتباكات مُسلحة خلال اقتحام الاحتلال لجنين وطولكرم
06:15 ص
بالفيديو
إصابة شاب بالرصاص في اشتباكات مُسلحة عنيفة مع الاحتلال في جنين
06:29 ص
الاحتلال يفجر منزل الأسير "الفروخ" وسط اشتباكات مسلحة وإصابات في صفوف المواطنين
08:11 ص
عاجل