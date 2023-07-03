الشعبية تدعو للالتحام مع أهالي جنين لصد هذا العدوان الإرهابي

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين 3/7/2023، أن العدوان الصهيوني على جنين بالضفة المحتلة، لا ينفصل عن العدوان الشامل والمتواصل على أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم.



وتشن "إسرائيل" عدواناً عسكرياً على جنين بدأه بقصف منزل أدى لاستشهاد شاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وشددت على أن جرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا إصرارًا وثباتًا على مواصلة مسيرة المقاومة حتى دحر هذا العدو الصهيوني.

وتوجهت الشعبية، بالتحيّة لأبطال المقاومة الفلسطينيّة الذين يتصدّون ببسالة لعدوان الاحتلال الواسع على جنين ومخيمها.

ودعت أبناء شعبنا في كافة القرى والبلدات المجاورة إلى الالتحام مع أهالي جنين لصد هذا العدوان الإرهابي.