تفاصيل العملية العسكرية على مخيم جنين والهدف منها..!

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 3/7/2023، تفاصيل عن العملية العسكرية والعدوان الذي يشنه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على جنين بالضفة المحتلة.

وقال المراسل العسكري لقناة ريشت كان: العدوان على جنين جاء بموافقة المستوى السياسي بعد التأجيل عدة مرات، والعملية تم الموافقة عليها الأسبوع الماضي.

وأفاد أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يتلقى عبر الخط الآمن معلومات مباشرة.

وذكر، المراسل العسكري لـ "يديعوت": أم التخطيط للعملية بدأ منذ عام في فرقة جنين، وخضعت لسلسلة تعديلات وتم تأجيلها عدة مرات.

ووفقاً للاحتلال فتهدف العملية لاستعادة الردع في شمال الضفة الغربية مع التركيز على جنين وإلحاق الضرر واسع النطاق ولكن بشكل دقيق بالخلايا المسلحة .. مئات الجنود من النخبة والكوماندوز يشاركون بالعملية برفقة عشرات الطائرات والمركبات والوحدات الهندسية.

وحسب ريشت كان: قرار تأجيل تنفيذ العملية في الأسبوعين الأخيرين كان هدفه تأجيلها لما بعد عيد الأضحى.