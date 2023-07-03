محدث بالفيديو والصور العدوان مستمر.. 5 شهداء و27 إصابة برصاص الاحتلال في جنين

استشهد 5 مواطنين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، فجر اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب متأثراً بإصابته الحرجة في الرأس ما يرفع الحصيلة إلى 4 شهداء و27 إصابة بينها 7 في حالة الخطر.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل، وقطعت التيار الكهربائي عن المخيم.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء "الأباتشي" أو طائرات الاستطلاع.

وجددت طائرات الاحتلال قصفها لعدة مواقع في مخيم جنين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين صفوف المواطنين.