محدث بالفيديو والصور العدوان على جنين: ثلاثة شهداء و25إصابة بينها 7 خطيرة في قصف صهيوني متواصل

استشهد فجر اليوم الإثنين 3/7/2023، ثلاثة مواطنين، وأصيب 25 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في قصف استهدف منزلاً في جنين.

وفيما بعد أعلنت مصادر محلية، ارتقاء الشهيد سميح ابو الوفا في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم جنين.

كما أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، أن الشهيد الثاني هو حسام أبو ذيبة.

وفي اعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل، وقطعت التيار الكهربائي عن المخيم.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء "الاباتشي" او طائرات الاستطلاع.

وجددت طائرات الاحتلال قصفها لعدة مواقع في مخيم جنين، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات بين صفوف المواطنين.



