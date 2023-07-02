سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 3يوليو 2023-استقرار الدولار في لبنان

سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 3يوليو 2023- واصل سعر الدولار استقراره اليوم في لبنان مقابل الليرة خلال تعاملات الاثنين، مع وجود انتعاشة اقتصادية بسبب موسم الإجازات.

سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين

وتشهد الأسواق اللبنانية حركة موسمية، حيث تسير الأمور بشمل جيد خلال فترة قدوم المغتربين ويتوقف كل شيء بعد ذهابهم، بحسب تصريحات الدكتور باسم البواب الخبير الاقتصادي، الذي أكد أن الاقتصاد اللبناني أًصبح اقتصادا موسمياً ينتعش وقت قدوم المغتربين فقط.

وشدد على أن “تحقيق لبنان للاعتماد الذاتي أمر مُلِح، فالمطلوب اليوم تعزيز الاستقرار في المبيعات والحركة التجارية، ويبدأ ذلك من قطاع الفنادق والمطاعم وقطاع تأجير السيارات والمقاهي، وبعد أشهر تعود عجلة الاقتصاد للدوران على جميع الأصعدة”.

ولفت البواب إلى أن” حركة الأسواق بعد رفع الدولار الجمركي والضريبة على القيمة المضافة (TVA) تراجعت بشكل ملحوظ وبنسبة أكثر من 30% (أي منذ بداية شهر مايو/أيار حتى اليوم)، خاصة وأن الناس لم تعد قادرة على تحمل أعباء إضافية، بضغوط الرواتب لا تزال متدنية حيث لا تصل إلى 40% أو 50% مقارنة بما كانت عليه في العام 2019، وهذا ما أدى إلى حركة خجولة في الأسواق”.

وأشار البواب إلى أنه “من المتوقع خلال موسم الصيف أن يصبح الوضع أفضل، إذ مع قدوم السياح والمغتربين سيدخل إلى البلد ما يقدر بحوالي 5 إلى 6 مليارات دولار، الأمر الذي سينعش الاقتصاد ويعيد الحركة إلى الأسواق، لكن يبقى الخوف من أن تنخفض الحركة بشكل سريع مجدداً بعد انقضاء موسم الصيف أي بين شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول”.

ويعقد الكثير من الاقتصاديين الآمال على السياحة باعتبارها جرعة أكسجين للاقتصاد اللبناني، حيث من المتوقع أن تساهم في ضخ 3 مليارات دولار في السوق اللبنانية، مع تراجع الكتلة المتداولة بالليرة مع فتح منصة صيرفة لاستبدال الليرة بالدولار، ما يدفع الدولار للهبوط مع ارتفاع العرض وتراجع الطلب بحسب مصدر مصرفي لبناني.

وقال المصدر إن الدولار من المتوقع أن يواصل الهبوط ويلامس 90 ألف ليرة خلال الأسبوع الحالي.

واعتبر ميشال قزح الخبير الاقتصادي أن استقرار سعر الدولار حالياً يتزامن مع اعتماد سياسة مالية للحفاظ على أسعاره في مواجهة الليرة مهما كانت التكلفة، مؤكداً أن هناك أزمة عدم ثقة في الجهاز المصرفي وحسابات مصرف لبنان بالميزانيات، خاصة أن هناك حديثا عن استخدامه للاحتياطي من أجل الحفاظ على سعر صرف الدولار على منصة صيرفة.

ويضخ مصرف لبنان المركزي يوميًا 150 مليون دولار عبر منصة صيرفة وفقا لبيانات البنك المركزي كمتوسط للحفاظ على توازن سعر الصرف.

سعر الدولار اليوم في لبنان

استقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 125 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

واستقر سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد عند 92.300 ألف ليرة للشراء و92.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.