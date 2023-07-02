يستحوذ في هذه الأوقات على اهتمام من المتابعين أسعار الذهب، حيث نقدم أسعار الذهب في الكويت وهي من الموضوعات التي تلاقي بحثاً كبيراً وخاصة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج.

ونقدم لكم دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كل ما يتعلق بأسعار الذهب في العديد من الدول العربية المختلفة، وهنا نقدم لكم مقال بعنوان: أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 3-7-2023.

استقر سعر بيع الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في دولة الكويت.

وجاءت أسعار بيع الذهب في الكويت اليوم الإثنين 3-7-2023، كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد في الكويت عند مستوى 18.78 دينار، بما يعادل 61.76 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21

وثبت سعر الذهب عيار 21 ليسجل 16.43 دينار، بما يعادل نحو 54.04 دولار.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 اليوم استقرارا عند 14.08 دينار، بما يعادل 46.32 دولار.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في الكويت نحو 18.776 دينار، بما يعادل 61.762 دولار.

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 131.43 دينار، بما يعادل نحو 432.3 دولار.

سعر أونصة الذهب

كما استقر سعر الأونصة العالمية عند مستوى 583.92 دينار، بما يعادل 1921 دولار.