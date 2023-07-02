سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 3 يوليو 2023- حافظ سعر الدولار اليوم على استقراره في سوريا مقابل الليرة، بالتزامن مع العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم الاقتصاد وإعادة الإعمار.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وأصدرت الجهات المسؤولة عن القطاع المصرفي قرارين هامين خلال الأيام القليلة الماضية أخرهما السماح بحمل العملات الأجنبية، والسماح بخروجها ودخولها إلى سوريا مع القادمين وفق مجموعة من القواعد بهدف تنشيط القطاع السياحي.. خلافا لقرار مجلس النقد والتسليف فيما يخص التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات الإنتاجية.

وعلقت راما العايدي الخبيرة الاقتصادية على قرارات مصرف سوريا المركزي قائله: إنها في الاتجاه الصحيح نحو دعم الأنشطة الاقتصادية، وقد تساهم في تحسن ملموس في الاقتصاد الوطني وتأتي أهمية قرار تسهيلات الائتمان في تغطية تكاليف التشغيل لدورة إنتاجية واحدة، والتي لا يتجاوز فترة سدادها سنة حيث تمنح لجميع الخدمات الائتمانية القائمة والمنتجة وبالأخص للقطاع الزراعي.

إما عن دور هذا القرار في استقطاب إيداعات جديدة، فقالت العايدي إن القرار سيعمل على تقديم مجموعة من التسهيلات التجارية المباشرة للشركات، مما يساهم في تنشيط الأعمال التجارية المختلفة، وتنفيذ العقود ودعم عمليات الاستيراد والتصدير، ويأتي ذلك في إطار دعم البنك للمشاريع المتوسطة والصغيرة لدعم الاقتصاد، بالتالي سيساعد في استقطاب إيداعات جديدة.

ولفتت العايدي إلى أن "لدينا تجارب يمكن الاستفادة منها في الأردن، حيث تميزت البنوك الأردنية في هذا المجال ولا زالت تلعب دوراً مميزاً في مجال التسهيلات الائتمانية التي تشهد تطوراً كبيراً".

وشرحت العايدي أن بنك المؤسسة العربية المصرفية الأردني يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية، والتي تدرج تحت بند التسهيلات الائتمانية حيث تقدم حلولا مالية تلبي احتياجات العملاء التمويلية المختلفة، وتمنح للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وأبرزها حساب الجاري مدين حيث يتم استخدام الحساب لتمويل وتغطية متطلبات رأس المال العام قصير الأمد حسب النشاط، وذلك بعد دراسة الفجوة التمويلية للعملاء ومتطلبات التدفق النقدي اليومي وعادة ما يتم منح هذه التسهيلات لمدة سنة واحدة ويمكن تجديدها بناء على موافقة البنك وبسعر فائدة محدد وعمولة ثابتة.

المشاريع الصغيرة

أشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أنه حسب كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب في عام2022 فقد تم توجيه المصارف العاملة إعطاء الأولوية في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الإنتاجية، حيث بلغت القروض والسلف الممنوحة عبر مصارف التمويل الأصغر خلال هذا العام 13.3 مليار ليرة، إضافة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتمت الخبيرة الاقتصادي راما العايدي بأن المخاطر المحتملة هي مخاطر الائتمان والتي تكمن في الخسارة التي تنجم عن إخفاق طرف ما في العقد المالي بالوفاء بأحد التزاماته اتجاه الطرف الآخر، وهو ما يتسبب في تحمله لخسارة مالية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 8200 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 8925 ليرة للشراء و9025 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 892.500 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9738 ليرة للشراء و9852 ليرة للبيع مقابل 9772 ليرة للشراء و9886 ليرة للبيع

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 341 ليرة للشراء 346 ليرة للبيع.