يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب، وهنا نقدم لكم أسعار الذهب في العراق وهي من الموضوعات الهامة التي يتابعها الكثيرون وخاصة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل ما يتعلق بأسعار الذهب في الدول العربية، وهذا المقال نخصصه عن أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 3-7-2023، آملين أن ينال على إعجابكم.

وجاءت أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 3-7-2023، كما يلي:

سعر الذهب عيار 24

عيار 24 يصل إلى 80.846 دينار

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو74.110 دينار

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 يسجل نحو 70.742 دينار

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 يصل إلى 60.636 دينار

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب تصل إلى 2.514.324 دينار

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 565.939 دينار

سعر كيلو الذهب

حقق سعر كيلو الذهب نحو 80.846.435 دينار