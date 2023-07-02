يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب، وهنا نقدم لكم أسعار الذهب في العراق وهي من الموضوعات الهامة التي يتابعها الكثيرون وخاصة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج.
ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل ما يتعلق بأسعار الذهب في الدول العربية، وهذا المقال نخصصه عن أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 3-7-2023، آملين أن ينال على إعجابكم.
وجاءت أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 3-7-2023، كما يلي:
سعر الذهب عيار 24
عيار 24 يصل إلى 80.846 دينار
سعر الذهب عيار 22
بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو74.110 دينار
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 يسجل نحو 70.742 دينار
سعر الذهب عيار 18
عيار 18 يصل إلى 60.636 دينار
سعر أوقية الذهب
سعر أوقية الذهب تصل إلى 2.514.324 دينار
سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 565.939 دينار
سعر كيلو الذهب
حقق سعر كيلو الذهب نحو 80.846.435 دينار