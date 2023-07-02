سعر الذهب اليوم في السعودية الاثنين 3 يوليو 2023- استقر سعر الذهب اليوم الاثنين 3/7/2023، في السعودية مع نهاية الإجازة الرسمية لأسواق المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

خلال الأسبوع الماضي شهدت أسعار الذهب تحركات متقلبة، وأقفلت وول ستريت على ارتفاع حاد وانخفض الدولار يوم الجمعة، حيث أغلق المستثمرون دفاترهم في ربع سنوي قوي مع بيانات تظهر تقدما في جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي للحد من التضخم.

ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة محققة مكاسب أسبوعية وشهرية وربع سنوية.

ارتفعت أسعار الذهب في مقابل تراجع الدولار، مسجلا أول انخفاض ربع سنوي لها، وارتفع سعر الذهب الفوري 0.6 بالمئة إلى 1918.96 دولار للأوقية.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، وكذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 24 نحو 231.37 ريال سعودي بما يعادل 61.70 دولار بحسب منصة "goldprice".

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 202.44 ريال سعودي بما يعادل 53.99 دولار.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 173.52 ريال سعودي، ما يساوي 46.27 دولار.

وسجل الجنيه الذهب 1943.47 ريال بما يعادل 518.26 دولار.

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية 248.14 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "goldprice"، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 238.88 ريال سعودي.

وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 1232.52 ريال سعودي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 207.08 ريال بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 197.44 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 168.52 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت سبيكة 10 جرام، نحو 2378.44 ريال سعودي، والسبيكة 20 جرام نحو، 4724.48 ريال سعودي، بينما سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام نحو، 11730.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام حوالي 23414.18 ريال سعودي.