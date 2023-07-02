أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 3 يوليو 2023- سعر الذهب بالدينار- استقرت أسعار الذهب اليوم خلال تعاملات الاثنين في الأردن، بالتزامن مع الإجازة الرسمية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين

عالميا، شهدت أسعار الذهب تحركات متقلبة خلال الأسبوع الماضي، وأقفلت وول ستريت على ارتفاع حاد وانخفض الدولار يوم الجمعة حيث أغلق المستثمرون دفاترهم في ربع سنوي قوي مع بيانات تظهر تقدما في جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي للحد من التضخم.

ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة محققة مكاسب أسبوعية وشهرية وربع سنوية.

ارتفعت أسعار الذهب في مقابل تراجع الدولار، مسجلا أول انخفاض ربع سنوي لها، وارتفع سعر الذهب الفوري 0.6 بالمئة إلى 1918.96 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن 43.79 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.84 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.54 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن، 38.32 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1362 دينارا أردنيا، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 43.789 دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 306.53 دينار أردني.

وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 277 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 315 دينارا.

وأوضح علان في تصريحات للوكالة الأردنية (بترا)، أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية تحسن بشكل بسيط قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، متوقعا أن يزداد خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع مناسبات اجتماعية اعتيادية بموسم الصيف، وعودة المغتربين من الخارج.