الإعلام العبري يزعُم: "حزب الله" ينقل إحدى الخيام من "مزارع شبعا" إلى لبنان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:47 م
02 يوليو 2023
خيام حزب الله
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زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 2-7-2023، أن عناصر "حزب الله" نقلوا إحدى الخيمتين التي نصبهما الحزب قبل اسبوعين من مزارع شبعا المحتلة إلى داخل الحدود في لبنان.

وقال موقع واللا العبري: "لا تزال هناك خيمة واحدة بقيت في مكانها، وبتقدير ما تعرف بـ"المؤسسة الأمنية في اسرائيل" أن حزب الله يبحث عن وسيلة لمنع المواجهة ونقل الخيمة الثانية إلى الأراضي اللبنانية كذلك". بحسب قوله.

وكان قدم الاحتلال "الإسرائيلي" شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بعد قيام حزب الله بنصب خيمتين في منطقة "مزارع شبعا" المحتلة.

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