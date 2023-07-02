تجنب هذه الأطعمة في وجبة الإفطار... لصحة القلب

تعد صحة القلب والأوعية الدموية أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة جسم الإنسان، ولتحقيق ذلك، ينصح الأطباء والخبراء باتباع أنظمة غذائية صحية تعتمد على تناول الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون، مع تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والدهون غير الصحية والسكريات.

وبحسب الأطباء، هناك بعض الأطعمة التي يفضل تجنبها خلال وجبة الإفطار للحفاظ على صحة القلب وتعزيز عملية الأيض، التي قد تزيد من مخاطر التهاب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والكولسترول الضار ومن هذه الأطعمة ما يلي:

البيض:

يُنصح بعدم تناول البيض يوميًا في وجبة الإفطار. فالبيض غني بالبروتين والعناصر الغذائية، ولكن تناوله بكميات كبيرة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

الكيك الجاهز والمعجنات:

الكيك الجاهز والمعجنات مثل الفطائر والكرواسان والكيش تحتوي على نسب عالية من الدهون والسكر والكربوهيدرات المكررة، مما يزيد من مخاطر الأمراض القلبية والأوعية الدموية

اللحم المقدد:

يحتوي على مستويات عالية من الملح والإضافات الأخرى التي قد ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. يُنصح بتقليل استهلاكه وتحويله للمناسبات الخاصة فقط.

الكريب والبان كيك:

يجب تناولها بشكل معتدل وعدم جعلها عادة يومية، حيث تحتوي على مكونات غير صحية مثل المربى والشوكولاتة والسكر. يُفضل استبدالها بوجبات خفيفة أكثر صحة.