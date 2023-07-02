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تعزيزات عسكرية مكثفة نحو حاجز الجملة الإحتلالي شمال مدينة جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:09 م
02 يوليو 2023
تعزيزات عسكرية مكثفة نحو حاجز الجملة الإحتلالي شمال مدينة جنين
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