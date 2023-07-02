مظاهرة أمام منزل "قائد شرطة" الاحتلال السابق

تظاهر المئات من "الإسرائيليين"، مساء اليوم الأحد 2-7-2023، أمام منزل ما يسمى بـ"قائد شرطة الاحتلال" السابق روني الشيخ للمطالبة بالتحقيق مع رئيس وزراء كيان الاحتلال بينيامين نتنياهو.

وقالت قناة كان العبرية: "إنه تجري مظاهرة احتجاجية هذه الأثناء أمام منزل قائد الشرطة السابق، روني الشيخ، تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في قضية ملفات نتنياهو".

وكان انهى "الشيخ" مهامه كــ"قائد لشرطة الاحتلال" نهاية 2018 ولم يتم تجديد ولايته لفترة جديدة، واتسمت نهاية فترته بخلاف حاد مع رئيس الحكومة بينيامين نتنياهو على خلفية التحقيقات الجنائية التي اجرتها الشرطة في عدة قضايا فساد تورط بها نتنياهو.

جدير ذكره أن نتنياهو لا زال يواجه العديد من قضايا ملفات الفساد التي تورط فيها سابقاً وتشمل الحصول على الرشاوى وملفات أخرى.