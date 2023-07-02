نشطاء يطلقون حملة إلكترونية بعنوان "ثورة تيدكس "لتكريم أمهات الشهداء

أطلق نشطاء وإعلاميون فلسطينيون ، حملة إلكترونية بعنوان "ثورة تيدكس" تكريمًا لأمهات وزوجات واخوات شهداء معركة ثأر الأحرار.

وغرد نشطاء عند الساعة السادسة مساءً ، على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاق #ثورة_تيدكس، في محاولة منهم لتسليط الضوء على حكايا الجهاد والثورة والتضحية لأمهات وزوجات وأخوات الشهداء.

وأشاد النشطاء خلال التغريد على وسم #ثورة_تيدكس بدور أمهات وزوجات الشهداء في التضحية والصبر والثبات ومواجهة المحتل في الضفة الغربية وقطاع غزة ، مشيرين إلى أن تضحياتهن هي الوسيلة الوحيدة للصمود في هذه الحياة.

وعبر روّاد التواصل عن دعمهم لامهات الشهداء من خلال التغريدات ، مؤكدين تأييدهم للمقاومة والسير على خطى الشهداء والحفاظ على وصاياهم