نشطاء يطلقون حملة إلكترونية بعنوان "ثورة تيدكس "لتكريم أمهات الشهداء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:16 م
02 يوليو 2023
نشطاء يطلقون حملة إلكترونية بعنوان #ثورة_تيدكس لتكريم أمهات الشهداء
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أطلق نشطاء وإعلاميون  فلسطينيون ، حملة إلكترونية بعنوان "ثورة تيدكس" تكريمًا لأمهات وزوجات واخوات شهداء معركة ثأر الأحرار. 

وغرد نشطاء عند الساعة السادسة مساءً ، على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاق #ثورة_تيدكس، في محاولة منهم لتسليط الضوء على حكايا الجهاد والثورة والتضحية لأمهات وزوجات وأخوات الشهداء.

وأشاد النشطاء  خلال التغريد على وسم #ثورة_تيدكس بدور أمهات وزوجات الشهداء في التضحية والصبر والثبات ومواجهة المحتل في الضفة الغربية وقطاع غزة ، مشيرين إلى أن تضحياتهن هي الوسيلة الوحيدة للصمود في هذه الحياة.

وعبر روّاد التواصل عن دعمهم لامهات الشهداء من خلال التغريدات ، مؤكدين تأييدهم للمقاومة والسير على خطى الشهداء والحفاظ على وصاياهم

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