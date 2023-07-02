إحالة قانون للكنيست يُحاكم الأطفال الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 2/7/2023، أن الاحتلال أحالَ قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامًا كبالغين إلى الكنيست للتصويت عليه.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإنه تم المصادقة في اللجنة على مشروع القانون المقدم من أعضاء كنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي، وسيطرح يوم الأربعاء المقبل على الكنيست لتمريره إلى اللجنة الداخلية لإجراء مزيد من المناقشات عليه قبل التصويت عليه بالقراءات الثلاث.

وناقش الاحتلال في وقت سابق، مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق، في اجراء لا يدلل سوى على مزيد من العنصرية والوحشية الصهيونية.

محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أكد في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن مناقشة الكنيست النازية لقانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق، يضاف لسلسة الجرائم التي مازالت تمارسها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين والأسرى تحديداً لاسيما بعد تشكيل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وتشكيل قانون إعدام الأسرى وزيادة التضييق على الأسرى.

واعتبر الشقاقي القانون، جريمة قانونية تخالف الأعراف والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، لافتاً إلى أن مجرد السماح بمناقشة القانون هو تأكيد على نازية المجرم الصهيوني، وتعمده استمرار القتل بحق أطفال فلسطين.

وأكد على أن المطلوب هو دعوة العالم أجمع لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، وأطفالنا وأسرانا، مشدداً على خطورة مناقشة قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق، في حين أن أطفال العالم ينعمون بحرية وحياة.

وأشار الشقاقي، إلى أن اجراءات الاحتلال بحق الأسرى والأطفال هي جرائم تستمر بسبب الصمت الذي تعانيه المؤسسات الدولية والحقوقية، والتي تعتبر شاهدة على جرائم الاحتلال، مطالباً إياها القيام بدورها وفق القانون الدولي والإنساني.

وشدد على أنه منذ اللحظة بدأت التحركات الفصائلية والمؤسساتية لوضع خطة استراتيجية داعمة للأطفال الأسرى، خلافاً للشارع التي يستعد لفعاليات داعمة ورافضة لقرارات الاحتلال.

وأكد الشقاقي، أن الكل الفلسطيني والفصائل لن تسمح بتمرير جريمة محاكمة الأسرى الاطفال ولن تقف مكتوفة الأيدي، واصفاً القانون بالجريمة الكبيرة والكارثة بحق الأطفال الفلسطينيين.

وأشار الشقاقي إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال لن يقفوا كذلك مكتوفي الأيدي حيال ما ينوي الاحتلال القيام به، ولن يسمحوا بفرض واقع يستهدف الأطفال الفلسطينيين.

بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو (4780) أسيراً، حتّى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2023، من بينهم (29) أسيرة، ونحو (160) قاصرًا بينهم ثلاث أسيرات قاصرات، و(915) معتقلًا إداريًّا، من بينهم أسيرة و5 أطفال.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة خلال شهر كانون الثاني (260) أمراً، منها (103) أمرًا جديدًا، و(157) أمر تجديد