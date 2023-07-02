بالفيديو إنقاذ طفل عمره 20 يوماً من تحت أنقاض منزل المنوفية المنهار

تمكن أهالى قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية في مصر، اليوم الأحد 2-7-2023، من إنقاذ طفل عمره 20 يوما من تحت أنقاض المنزل المنهار.

وكان قد لقي والدا الطفل مصرعهما وأصيب اثنان آخران من سكان المنزل إثر انهيار منزل مكون من طابقين من الطوب اللبن على ساكنيه بقرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين لمستشفي أشمون العام.

بحسب المصادر الرسمية، فقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إلى ذلك، قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إزالة باقي المنزل المنهار بالمنوفية، وذلك لخطورته على المواطنين.

لمشاهدة الفيديو: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=792314205680474