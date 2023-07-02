"الجهاد" تزور عوائل شهداء ومحررين في جنين

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 2-7-2023، عدداً من عوائل الشهداء الكرام والأسرى المحررين لتهنئتهم بالحرية من سجون الاحتلال في محافظة جنين.

واستقبلت عائلتي الشهيدين المجاهدين زياد ملايشة من بلدة جبع، وحسام عيسة من قرية صانور الوفد الزائر، والذي قام بتهنئة الأسير المحرر رياض العيسة بالإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 20 عاماً.

وخلال زيارة عائلة الشهيد زياد ملايشة أحد قادة سرايا القدس في محافظة جنين، قال القيادي المحرر ماهر الأخرس: "إن هذه الزيارة لعوائل الشهداء في قرية جبع والتي نشأ فيها الشهيد القائد زياد ملايشة، وزرع فيها جيل جهادي على نهج الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي الذي يثمر لنا مقاومة وفداءً لفلسطين".

وأضاف القيادي الأخرس خلال زيارة عائلة الشهيد حسام عيسة والأسير المحرر رياض العيسة: "هذه البيوت التي نتشرف بزيارتها، والتي تمنحنا العزة والفخر بما قام به شهدائنا الأبطال وما أذاقوا به من الويلات لهذا العدو المجرم، ورسالتنا لكم بأنكم مصدر عزتنا وفخرنا على هذه الأرض".

واختتم الأخرس "بأن الأسرى رغم المعاناة والقهر في سجون الاحتلال إلا أن صمودهم وعزيمتهم ووحدتهم داخل الأسر، تمثل دافعاً للشعب الفلسطيني نحو مواصلة المقاومة درب التحرير حتى دحر المحتل عن أرضنا ومقدساتنا".

من جانبها رحبت عوائل الشهداء والأسرى بهذه الزيارة الكريمة من وفد الحركة الذي جاء مسانداً لها ومؤكداً وقوفه الكامل إلى جانبها وتقديراً وتكريماً لتضحياتهم على طريق فلسطين وتحرير المسجد الأقصى من دنس الغاصبين.