"الدعم السريع" تسقط طائرة للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، مساء اليوم الأحد 2-7-2023، عن إسقاط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري في ولاية الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها: "إن طيران الجيش السوداني هاجم صباح اليوم عددا من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات بين المدنيين".

وأضافت: "أن عناصر قوات الدعم السريع تصدوا لما أسمته بـ"اعتداءات الجيش" بإسقاط طائرة من طراز ميغ كانت تقصف المواطنين الأبرياء". بحسب البيان.

وتابعت الدعم السريع: "لن تتراجع خطوة واحدة للوراء دون كسر ما أسمته "حلقة الشر التي صنعها الجيش والفلول" الحالمون بالعودة إلى السلطة لممارسة طغيانهم على الشعب".

جدير ذكره أنه تتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودانأدت لسقوط مئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.