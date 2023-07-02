اعتقال 380 فلسطينيًّا بينهم 45 طفلا و10 سيدات الشهر الماضي

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد2/7/2023م" إن سلطات الاحتلال واصلت سياسة الاعتقالات المكثفة بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز (380) حالة اعتقال خلال شهر يونيو/ حزيران بينهم 45 طفلاً، و10 سيدات".

وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات، أن الاحتلال هدم خلال الشهر الماضي ثلاثة منازل لعائلات أسري بعد زراعتهم بالمتفجرات حيث هدم منزل الأسير" كمال جوري" في منطقة شارع تل بنابلس، كما هدم منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في نابلس، ومنزل عائلة الأسير "إسلام فروخ" في البلدة القديمة من مدينة رام الله.

وأشار مركز فلسطين الى أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال يونيو الماضي حكمين بالسجن المؤبد بحق أسيرين وهما الأسير معاذ صالح النجار "حامد"، إضافة الى غرامة مالية كبيرة بقيمة مليون و90 ألف شيكل، بعد ان وجهت له تهمه تنفيذ عملية عام 2015 أدت لمقتل مستوطن، كما أصدرت حكماً بالسجن المؤبد و50 عاما بحق الأسير "علاء كبها"من جنين بعد ادانته بتنفيذ عملية دهس عام 2018 أسفرت عن مقتل جندييْن للاحتلال.

وبين مركز فلسطين أن مدينة القدس كالعادة احتلت النسبة الأعلى في عدد المعتقلين بواقع (135) حالة اعتقال بينهم نساء وأطفال، إضافة الى إصدار العديد من أوامر الإبعاد والحبس المنزلي بحق مقدسيين، تليها مدينة بيت لحم والتي تعرضت لحملات اعتقال واسعة طالت أكثر من 90 مواطن.

بينما اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر يونيو الماضي 9 مواطنين من قطاع غزة، بينهم 5 صيادين، أحدهم أصيب بعيار مطاطي قبل اعتقاله، وأفرج عن 4 منهم بعد ساعات، بينما الصياد المصاب أفرج عنه في اليوم التالي، إضافة الى اعتقال 4 شبان بعد اجتيازهم الحدود الشرقية شمال ووسط القطاع.

اعتقال الأطفال

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" قال إن الاحتلال واصل خلال شهر يونيو استهداف الأطفال والنساء بالاعتقال والحبس المنزلي والابعاد والتنكيل، حيث رصد (45) حالة اعتقال لقاصرين، منهم 3 دون ال 14 عام أصغرهم الطفل محمد شاهين العارضة (13 عاما) من بلدة عرابة بجنين بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما حولت 4 أطفال إلى الاعتقال الإداري، فيما جددت الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق القاصر "جهاد توفيق عودة" ١٧ عام من قلقيلية لمدة أربعة أشهر.

بينما اعتقلت قوات الاحتلال عدد من طلاب الثانوية العامة وحرمتهم من تقديم الامتحانات النهائية منهم الطالب الجريح "جمال براهمة" من أريحا، وأصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، والطالب المقدسي "عبد الله عبيد"، وكذلك الطالب "محمد رويضي" من سلوان بالقدس.

اعتقال النساء

وأضاف الأشقر " ان قوات الاحتلال اعتقلت 10 سيدات بينهن الاسيرة المحررة "ليان كايد" من نابلس أعاد الاحتلال اعتقالها بعد اقتحام المنزل التي تقيم به في رام الله، حيث تدرس في جامعة بيرزيت ببرنامج الماجستير، وكانت اعتقلت عام 2020 وأمضت 16 شهراً في سجون الاحتلال".

بينما اعتقل الاحتلال زوجة الأسير عاطف أبو عليا ونجله عامر بعد مداهمة منزله في بلده المغير شمال رام الله وأطلق سراحها بعد التحقيق لساعات، واعتقل السيدة "نادية يونس" شقيقة الأسير المحرر "كريم يونس" من الداخل المحتل وأطلق سراحها بعد التحقيق، واعتقل المقدسية "سعاد عبيدية" خلال وجودها في المسجد الأقصى المبارك، واعتقل أربع سيدات من طريق الواد بالقدس القديمة وأطلق سراحهم بعد التحقيق.

كما اعتقل في التاسع من يونيو فتاة قرب دوار سلمان الفارسي وسط بلده حوارة جنوب نابلس بعد الاعتداء عليها بالضرب وصعقها بالكهرباء، بزعم محاولتها تنفيذها عملية طعن وتم نقلها بسيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية".

كذلك اعتقل فتاة أخرى في الثلاثين من يونيو بعد توقيف المركبة التي تستقلها على حاجز عسكري عند مدخل قرية بورين جنوب نابلس، فيما سلم الفتاة المقدسية أسيل عيد استدعاءً للتحقيق، عقب اقتحام منزلها في حي رأس العامود بالقدس المحتلة.

مداهمات وتحقيق ميداني

وبين الأشقر ان سلطات الاحتلال نفذت خلال الشهر الماضي حملة مداهمات واسعة طالت منازل العشرات من القيادات الوطنية والإسلامية وخاصة في مدينة الخليل، وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا لساعات وهددتهم بالاعتقال والتنكيل إذا شاركوا في أي نشاطات تتعلق بالمقاومة او التحريض على الاحتلال، ومن بينهم الشيخ عبد الخالق النتشة، والشيخ محمد جمال النتشة، وأنس رصرص، وفراس أبو شرخ، وعيسى الجعبري، ومحمود شبانة، ومنذر الجعبة ومازن النتشة.

فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش واسعة لمنازل أسرى ومحررين في القدس المحتلة، وصادرت أموال ومركبات ممتلكات ومصوغات ذهبية، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة عليه، من بينهم باسل عبيدات، موسى فطافطة، يعقوب أبو عصب، عمر عبيد، علاء صلاح، عز الدين بربر، عبد الرحيم بربر، غازي كنعان، محمد مصطفى، مجد كركي، أنس أبو سنينة، أحمد مناصرة، محمد كمال عبيد، محمد العباسي.

الأوامر الإدارية

وكشف الأشقر ان محاكم الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (215) قرار ادارى خلال يونيو، من بينها (122) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (93) قراراً صدرت بحق أسري للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وصدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري لفترات مختلفة.

وبلغ عدد الأسرى المقدسيين التي صدرت بحقهم خلال يونيو الماضي أوامر اعتقال ادارى 13 اسيراً