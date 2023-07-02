مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية في بيت لحم

قالت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الأحد2/7/2023م" إن مجموعة من المستوطنين، اقتلعت أشجار زيتون وتفاح ولوزيات، وأتلفوا محاصيل زراعية في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم".

وبحسب المصادر، فإن مجموعة من المستوطنين اقتلعت أشجار تفاح وزيتون وأخرى لوزية عمرها يزيد على 10 أعوام، وأتلفت محصول الفقوس، في أراضي واد "البيار" جنوب البلدة، التي تعود لورثة المرحوم موسى محمود نافع دعدوع.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في بلدة الخضر، المتمثلة في اقتلاع المئات من الأشجار، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.