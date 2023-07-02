حماس: إقامة الاحتلال مستوطنة في الجليل تصعيد لسياسة التهويد التي تستهدف كل الأرض الفلسطينية

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، مساء اليوم الأحد2/7/2023م، أن إعلان حكومة الاحتلال إقامة مستوطنة في الجليل بالداخل المحتل، تصعيد لسياسة التهويد التي تستهدف كل الأرض الفلسطينية.

وشدد قاسم في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن حكومة الاحتلال التي يقودها مجموعة من المستوطنين المتطرفين تمارس حربا مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وتعمل على استكمال مخططات التهجير الذي تستند عليه الفكرة الصهيونية.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، صادقت اليوم؛ على إقامة مستوطنة جديدة في الجليل بالداخل المحتل، ضمن مخططها لتكثيف المشاريع التهويدية والاستيطانية في الجليل والنقب.