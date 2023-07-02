وفاة حاج فلسطيني من الخليل أثناء عودته من أداء مناسك الحج

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:19 م
02 يوليو 2023
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أعلنت مصادر محلية فلسطينية، عصر اليوم الأحد2/7/2023م، وفاة حاج فلسطيني أثناء عودته من أداء مناسك الحج.

وأفادت المصادر، أن الحاج عبداللطيف الأطرش من بيت أولا شمال غرب الخليل، توفي اليوم أثناء عودته من أداء مناسك الحج.

ووصل اليوم أول فوج من حجاج فلسطين إلى محافظات الضفة الغربية المحتلة عبر معبر الكرامة، يضم قرابة الـ1500 حاج وذلك بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج 1444 في الديار الحجازية، بحسب مدير عام شرطة معبر الكرامة العميد مصطفى دوابشة

وبالتزامن مع ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  صورة للحاج المرحوم عبد اللطيف الأطرش:

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