كان العبرية: "اسرائيل" تدرس اتخاذ اجراءات لانقاذ السلطة الفلسطينية من الإفلاس

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد إن حكومة الاحتلال تبحث "اتخاذ خطوات لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الإفلاس".

ونقلت قناة كان العبرية عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية لم تسمهم أنهم "تلقوا إشارات من عدة مصادر تفيد بأن إسرائيل تبحث سبل تعزيز السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية".

وقالت إن "السلطة أجرت مؤخرا "سلسلة من المناقشات حول إمكانية إعلان إفلاسها المالي بسبب الوضع المالي الصعب الذي تشهده".

وأفادت القناة أنه ولأكثر من مرة، أعلنت إسرائيل مؤخرا، أنها "لا ترغب في انهيار السلطة الفلسطينية".

ونقلت القناة ذاتها الأسبوع الماضي عن نتنياهو قوله: "نستعد لليوم التالي لأبو مازن. نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار. كما أننا لا نريدها أن تنهار. نحن مستعدون لمساعدتها ماليا. لدينا مصلحة في استمرار عمل السلطة وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة في سقوطها".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قال في تصريحات له إن "على إسرائيل سد الطريق أمام طموحِ الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة لهم".

وجاءت أقوال نتنياهو خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة لبرلمان الاحتلال "كنيست"، الشهر الماضي، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".