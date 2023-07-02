موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين 2023-موعد نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين، لا تزال نتائج الثانوية العامة في فلسطين، ترهق الطلاب والأهالي في انتظار الإعلان عنها، خاصة بعد سنة دارسيه أعرب العديد من الطلبة عن صعوبة الامتحانات فيها، الأمر الذي أحدث لديهم حالة من التوتر والخوف والقلق من النتائج والمقرر الإعلان عنها وفق مصادر صحفية منتصف الشهر الجاري 7/2023م، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث المستمرة من قبل العديد من الطلبة وأهالي وأحباب الطلبة عن موعد نتائج الثانوية ورابط فحص نتائج الثانوية العامة في فلسطين وقطاع غزة، سنضع لكم هذه المقالة بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن الموعد الرسمي والمعلن من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن موعد نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين.

موعد نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين

ونتائج الثانوية تعتبر حدث تاريخي سنوي بالنسبة للفلسطينيين في كافة تواجدهم في داخل أراضي الوطن سواء في قطاع غزة او الضفة الفلسطينية او القدس المحتلة، لذلك تجد العشرات من الفلسطينيين تهتم بشكل دائم في اخبار الثانوية العامة وأحداث الثانوية العامة 2023، فضلاً عن البحث المستمرة عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023، التي تنتشر فيها أجواء الفرح والسرور والسعادة في بيوت الطلبة المتفوقين، والتي نأمل من الله أن تعم هذه الأجواء كافة البيوت الفلسطينية وبنجاح كافة طلبة الثانوية العامة2023 في فلسطين.

موعد نتائج توجيهي فلسطين 2023

الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، أكد أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي".

وبين أن "التقديرات بأن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين ستكون جاهزة قبل نهاية تموز/يوليو الجاري".

وقال إن "الأمور تسير بشكل جيد حتى اللحظة".

كم باقي لنتائج التوجيهي 2023

وتحدث مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد عن نتائج الثانوية العامة وطبيعة توزيع العلامات في اختبارات التوجيهي.

وبين أن "التقديرات بأن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين ستكون جاهزة قبل نهاية تموز/ يوليو الجاري".

وقال عواد في تصريحات للاذاعة الرسمية أن "الأمور سارت بشكل جيد حتى اللحظة، وهناك بعض التحديات وكانت بالأساس بتدخل من الاحتلال في القدس ".

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وحول موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023م، رجحت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يتم الاعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة بعد انتهاء النصف الأول من الشهر الجاري يوليو2023.

وتوقعت المصادر أن يتم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 في غزة والضفة يوم الـسبت22/7/2023م، الساعة الـ9:00 صباحاً.

تحديد موعد نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين

أنهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين مرحلة التوجيهي 2023 التي تعد الأكثر جدلاً منذ سنوات، إذ عبروا عن سعادتهم وبهجتهم لانتهاء هذه الفترة العصيبة التي عاشوها لعام كامل بدءاً من بداية الفصل الدراسي وحتى نهاية هذه المرحلة المفصلية، رابط نتائج توجيهي 2023 فلسطين بالاسم psge.ps هنــــــــــــــــــا

وأبدى طلبة الثانوية العامة في استطلاع أجرته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في عدد من مدارس قطاع غزة، عن رضاهم واخرين عن غضبهم من الامتحانات.





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ويعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من الانتظار، إذ لم يتبق سوى أيامًا معدودات على الكشف عن أسماء الأوائل والنتائج الرسمية التي ستؤهلهم من أجل الالتحاق بالمرحلة القادمة وهي الجامعات أو الإعادة مرة أخرى.

وبذلت الوزارة جهودا كبيرا من أجل إنجاح الامتحانات وإعلان نتائج الثانوية العامة في جميع المحافظات، حيث لا تزال الجائحة الصحية تؤثر على الوضع في فلسطين في ظل تحذيرات من إمكانية انتشار موجة سادسة.

موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين 2023

واتفق جميع الطلبة، على أن أسمى أمنياتهم تحقيق درجات تؤهلهم إلى دراسة التخصص الذي يحلمون فيه منذ سنوات، داعين وزارة التربية والتعليم إلى مراعاتهم عند تصحيح الامتحان، لاسيما بعد القرارات التي أثارت جدلا واسعا في بين جميع طلبة الثانوية العامة،وتبقى المنافسة قائمة بين الطلبة المتميزين في الحصول على النسبة الأعلى في فلسطين، لاسيما أن هناك العشرات يتنافسون على حصد مرتبة العشر الأوائل على مستوى فلسطين، وبعد الانتهاء من تقديم الامتحان يلجأ الطلبة في البحث عن، رابط فحص نتائج التوجيهي بالاسم ورقم الجلوس، حتى يكونوا جاهزين عند موعد الإعلان عن النتيجة النهائية وفق التاريخ الذي تحدد وزارة التربية والتعليم العالي، لفحص اسمك في التوجيهي اضغط هنا