هكذا عيدت ابنة الشهيد القائد "خالد منصور" والدها الشهيد بعيد الأضحى!

"العيد بدأ و انتهى … وأنا ما عيدت عليك يا بابا، معقول إنتا حاسس فيه بدون ما تسمع مني؟ كيف كان في عيد و إحنا ما سمعنا صوتك ؟" بهذه الكلمات التي تدمي القلب أثرت براء منصور معايدة والدها الشهيد القائد خالد منصور بعيد الأضحى المبارك الأول بعد استشهاده في معركة وحدة الساحات العام الماضي فخطت معايدة عبر صفحتها على الفيس بوك، كانت فحوا الرسالة كالتالي :

العيد بدأ و انتهى … و أنا ما عايدت عليك ي بابا.

هاي الرسالة كانت معايدتي في عيد الأضحى ،

و هادا العيد !

معقول إنتا حاسس فيه بدون ما تسمع مني

_ " كل عام وأنا مغلباك و غلبتي على قلبك متل العسل " !

طيب مش كنت ترد عليا و تضحك :

= " يا سلاااااام ، أنا هلقيت حسيت بالعيد "

كيف فقدناك بهاي السرعة !!

كيف كان في عيد و إحنا ما سمعنا صوتك ؟





وشهد قطاع غزة عدواناً عسكريًا يوم الجمعة 5 أغسطس 2022 استمر لمدة 3 أيام بين حركة الجهاد الإسلامي وجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب غدر الاحتلال باغتيال قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، ما دفع سرايا القدس للرد على الجريمة وأطلقت على المعركة اسم "وحدة الساحات" مما أسفر عن استشهاد 48 مواطن ونحو 311 إصابة بجراح مختلفة ومن بين الشهداء قادة المجلس العسكري لحركة الجهاد الإسلامي القائد تيسير الجعبري والقائد خالد منصور.

ونشرت براء المعايدة الأخيرة لوالدها قبل استشهاده وكانت على النحو التالي :



