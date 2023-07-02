بعد قرار ماسك الجديد.. مستخدمو "تويتر" يشتكون من عراقيل

اشتكى آلاف الأشخاص، بمشكلات تتعلق تصفح موقع تويتر، بعدما قرر المالك، إيلون ماسك، تطبيق قيود مؤقتة على قراءة المنشورات لمعالجة "المستويات البالغة" من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.

ووضعت منصة تويتر، قيوداً مؤقتة على الحسابات الموثقة تسمح لها بقراءة ستة آلاف منشور على الأكثر يومياً.

وقال مالك تويتر ايلون ماسك، إن "الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يومياً، بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يومياً".

وبدأت آثار هذا القرار تظهر بوضوح في الساعات القليلة الماضية، ما سبّب إبلاغ أكثر من 7500 شخص عن مشكلات في استخدام المنصة بناءً على شكاوى مسجلة على موقع داون ديتيكتور الذي يتتبع الانقطاعات عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من قلة هذا العدد نسبياً، مقارنة بإجمالي مستخدمي "تويتر" (أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم) إلا أن المشكلة أدت إلى انتشار وسم "داون تويتر" في بعض دول العالم.

وظهرت اضطرابات الخدمة بعد يوم من بدء تويتر بمطالبة المستخدمين بتسجيل الدخول إلى الخدمة للاطلاع على التغريدات والملفات الشخصية، وهو تعديل لممارسة الشركة التي كانت تسمح للمستخدمين بالاطلاع على الحسابات والتغريدات بأي عدد.

وأوضح ماسك الإجراءات في تغريدة السبت، قائلاً إن الحسابات التي لم يجرِ التحقق منها ستقتصر مؤقتاً على الاطلاع على 600 منشور يومياً، بينما ستتمكن الحسابات المتحقق منها من متابعة ما يصل إلى 6000 منشور يومياً.

قد تؤدي هذه القيود إلى منع المستخدمين من الوصول إلى تويتر ليوم كامل بعد الاطلاع على عدة مئات من التغريدات.