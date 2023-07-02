إيران تُعلق توجه السفير الإيراني إلى السويد بعد إصدار ترخيص بإهانة المصحف الشريف

بسبب إصدار حكومة السويد ترخيصاً بإهانة المصحف الشريف ، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد 2/7/2023، تعليق توجه السفير الإيراني حجة الله فغاني إلى السويد، رغم إنهاء المراحل الإدارية.

وجرى تعيين فغاني سفيراً جديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السويد، وكان من المفترض أن يتوجه إلى استوكهولم لتولي منصبه الجديد.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران في غياب السفير عقب الإساءة إلى المصحف الشريف، وأبلغته احتجاج إيران الشديد على هذا "الفعل الشنيع".

وأدانت إيران، في وقتٍ سابق، الإساءة إلى المصحف الشريف في السويد. وقال أمير عبد اللهيان إنّ السماح بإهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم أمر غير مقبول من جانب السويد تحت أي مبرر، مشيرًا إلى أنّ اعتبار هذه التصرفات في إطار الحرية أو الديمقراطية سيشجع الإرهاب والتطرف وله تداعيات على الغرب.