لهذا السبب ارتفع الدولار الأمريكي بشكل كبير ومفاجئ في فلسطين؟

عزا المحلل الاقتصادي، أحمد أبو قمر، اليوم الأحد 3-6-2023، سبب الأرتفاع الكبير والمفاجئ على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، لعوامل سياسية وأمنية وتكنولوجية داخل الكيان "الإسرائيلي".

وقال المحلل أبو قمر، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "منح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، صلاحيات جديدة لوزير المالية بتسلئيل سموتريش، في التدخل بالبنك المركزي الإسرائيلي، قبل أيام، أدى لهبوط سعر صرف الشيكل، مقابل، ارتفاع سعر العملات الأجنبية".

وأضاف أن العوامل المذكورة، تساهم في تقلبات سعر صرف الشيكل، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتجاجات على قانون الإصلاحات القضائية والأوضاع الأمنية، أدت دورًا في هذا التذبذب.

وبيّن أبو قمر، أن ترنح سعر الشيكل، أحدث تخوفات عن المستثمرين الإسرائيليين، وباتوا يبحثون عن اقتصاد أكثر أمنًا، خارج الكيان.

وتوقع وصول سعر صرف الدولار أمام الشيكل، إلى أواخر الستينيات، في اليومين المقبلين.

ولفت إلى أن حدثاً أمنياً أو تصريحاً سياسيا مفاجئاً داخل الكيان، يغير من التوقعات بسعر الصرف.

وكان سعر الدولار أمام الشيكل، قد وصل، الأسبوع الفائت، عند 3:63، بينما وصل في أحدث تسجيل، 3:71.

سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد 2-7-2023

أولا: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.71 شيكل.

ثانيا: سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.23 شيكل.

ثالثا: سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.05 شيكل.

رابعا: سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل.