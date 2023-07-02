متى يدخل ارتفاع الضغط مرحلة الخطر؟

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى حدوث مضاعفات صحية بطرق عدة، أي أنه قد يضر بسلامة أعضاء مهمة بالجسم، مثل القلب والدماغ والكلى والعينين.

وفي معظم الحالات، يمكن التحكم في ضغط الدم لتقليل مخاطر التعرض لمشكلات صحية أكثر خطورة.

1- حدوث أعراض مزعجة بالقلب

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الشرايين وجعلها أقل مرونة، مما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب ويؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وتشمل الأعراض ما يلي:

- آلام في الصدر.

-صعوبة التنفس.

- عدم التوازن.

-التعب الشديد.

-مشكلات بالمعدة.

2- مشكلات في الدماغ

قد يتسبب ارتفاع ضغط الدم في انفجار أو انسداد الشرايين التي تزود الدماغ بالدم والأكسجين، ومن ثم تحدث السكتة الدماغية حيث تموت خلايا الدماغ أثناء السكتة الدماغية لأنها لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين.

يمكن أن تسبب السكتة الدماغية إعاقات خطيرة في الكلام والحركة والأنشطة الأساسية الأخرى، ويمكن أن تسبب الوفاة أيضًا.

ترتبط الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وخاصة في منتصف العمر ، بضعف الوظيفة الإدراكية والخرف في وقت لاحق من الحياة.

3- حدوث مشكلات بالكلى

يعاني غالبية المصابين بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو كليهما من مخاطر أعلى للإصابة بأمراض الكلى المزمنة مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالات.

نصائح لتقليل ضغط الدم المرتفع

النظام الغذائي الصحي يساعد بشكل كبير على التحكم في العوامل المسببة لارتفاع ضغط الدم، وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد على الحفاظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي ومنع مضاعفاته:

• اتباع نظام غذائي صحي: يُعد النظام الغذائي الصحي للقلب أمرًا حيويًا للمساعدة في تقليل ضغط الدم المرتفع. يركز النظام الغذائي الصحي للقلب على الأطعمة الغنية بالألياف التي تشمل الفاكهة والخضراوات والحبوب، كما يُوصى باستبدال اللحوم الحمراء بالبروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن، وتجنب الدهون المشبعة والحد من استهلاك الصوديوم عن طريق الحد من تناول الملح، وتجنب الأطعمة المعلبة على قدر الإمكان والتي عادةً ما تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم.

• زيادة النشاط البدني: يساعد النشاط البدني على الوصول إلى وزن صحي، ما يقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، بالإضافة إلى التخلص من الوزن الزائد، تساعد التمارين الرياضية على تقليل التوتر وتقوية نظام القلب والأوعية الدموية ما يقلل بدوره من فرص ارتفاع ضغط الدم، ويُنصح بممارسة أنشطة بدنية معتدلة لمدة 150 دقيقة كل أسبوع، أي بمعدل 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع.

• تجنب أسباب التوتر: التوتر هو واحد من أسباب ارتفاع ضغط الدم، وتساعد التمارين الرياضية كما ذكرنا على تقليل التوتر، كذلك يساعد التأمل والتنفس العميق والتدليك، واليوجا، والحصول على قسط كافِ من النوم على تقليل مستويات التوتر.

• الإقلاع عن التدخين: تتسبب المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ في إتلاف أنسجة الجسم وتصلب جدران الأوعية الدموية، لذا يُنصح بالإقلاع عن التدخين أو الحد منه على قدر الإمكان.