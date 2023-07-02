موعد نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين موعد نتائج الثانوية العامة في غزة 2023، لا يزال طلبة الثانوية العامة" التوجيهي" في فلسطين 2023 بالبحث عن موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في قطاع غزة والضفة الغربية لاسيما بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك 1444- 2023، في ظل التوتر الذي يعيشونه هذه الأيام إلى حين الاعلام ع النتائج رسميا.

متى نتائج الثانوية العامة 2023 في غزة والضفة

متى نتائج الثانوية العامة 2023 في غزة والضفة، التصريحات الصحفية من مسؤولي وزارة التربية والتعليم في رام الله لا تتوقف على الأقل رداً على الأسئلة المتكررة بخصوص موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين، فهي تعلم جيداً أن الطلبة ينتظرون أي معلومة رسمية عن هذا الأمر على أحر من الجمر، فهم يعيشون حالة من التوتر لم يعهدوها من قبل، وبدوره يتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليم الإخبارية"، مستجدات الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023.

موعد نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين

موعد نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين، وزارة التربية والتعليم في فلسطين، كشفت اليوم الأحد، عن مستجدات جديدة بخصوص موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة (التوجيهي 2023)، مؤكدة في بيان لها، أنه قبل منتصف هذا الشهر "لن يكون هناك حديث عن موعد تقريبي لإعلان نتائج الثانوية العام، وبهذا التصريح أوضحت لطلبة التوجيهي أن موعد الإعلان لم يحن بعد بانتظار الانتهاء من التصحيح والترتيبات اللازمة للإعلان عن موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي في فلسطين 2023.

موعد نتائج التوجيهي في فلسطين 2023

موعد نتائج التوجيهي في فلسطين 2023، وزارة التربية والعليم قالت على لسان المتحدث باسمها صادق الخضور إن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)، وأن الوزارة ستعلن عن الموعد الرسمي للإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة عندما تستكمل إجراءات التصحيح والأمور الفنية كلها، إذ توجه نحو 87,817 ألف طالب وطالبة من كافة الفروع العلمية في جميع المحافظات الفلسطينية والخارج، في 7-6-2023، لتقديم امتحانات (التوجيهي) في القاعات المُخصصة بالمدارس. موعد نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين موعد نتائج الثانوية العامة في غزة 2023.