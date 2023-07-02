هيئة الأسرى: اللواء الراحل قدري ابو بكر الى مثواه الأخير

انطلقت صباح اليوم الأحد، مراسم تشييع جثمان المناضل الوطني، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بمشاركة رئيس السلطة محمود عباس .

حيث ألقى رئيس السلطة نظرة الوداع الأخيرة على جثمان ابو بكر، و كلل نعشه بالزهور.

واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان المناضل الكبير إلى مقر الرئاسة، وحمل نعشه على الأكتاف، بالتزامن مع عزف النشيد الوطني و موسيقى جنائزية.

وتم نقل جثمان الراحل أبو بكر بعد انتهاء مراسم الوداع الرسمية، إلى مسقط رأسه في بلدة بديا غرب سلفيت، حيث سيصلى عليه في مسجد بديا الكبير، قبل أن يوارى الثرى بعد صلاة الظهر.

وتقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام ابتداءا من اليوم الأحد، في بلدة بديا في محافظة سلفيت، للرجال والنساء في قاعة آرام بالقرب من مسجد بديا الكبير ، واليوم الرابع- يوم الاربعاء 05/07/2023 للرجال والسيدات في قاعة ابراج الزهراء / رام الله من الساعة الثالثة وحتى العاشرة مساءا .