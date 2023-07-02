فرنسا : دمار كبير جراء الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في باريس

‏كشفت قناة تليفزيونية فرنسية، أمس السبت 2/7/2023، عن حجم دمار هائل جراء الاحتجاجات العنيفة، التي اندلعت في العاصمة، باريس، بعد مقتل شاب، الثلاثاء الماضي، على يد شرطي.

‏وذكرت قناة BFMTV التلفزيونية أنه تم إضرام النيران في أكثر من 1300 سيارة و234 مبنى في فرنسا خلال الليلة الماضية وحدها.

‏وأضافت القناة: "أما فيما يتعلق بالأضرار المادية، فلقد تم تسجيل وقوع 2560 حريقا في الأماكن العامة، وتم حرق 1350 سيارة، وكذلك احترقت أو تضررت 234 من المباني"، مشيرة إلى أن المحتجين هاجموا 31 مركزا لوزارة الداخلية و16 مركزا للشرطة البلدية و11 ثكنة لقوات الدرك.