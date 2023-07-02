ارزيقات : 8000 حادث سير في الضفة منذ بداية العام و52 حالة وفاة وكشف سبب حادث أبو بكر

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة العقيد لؤي ارزيقات اليوم الأحد 2/7/2023 أن عدد حوادث الطرق في الضفة المحتلة مرعبة هذا العام ، حيث تجاوزت 8000 حادث طرق حتى اليوم وما يقارب عن 52 حالة وفاة و5000 إصابة نتيجة حوادث الطرق.

وأوضح ارزيقات خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين تابعتها وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن كل الحوادث المرورية تقع بسبب الاستهتار وعدم الاستماع للنصائح المقدمة من الجهات ذات الاختصاص وأخطاء مرورية قاتلة والتي قد تكون عن طريق التجاوز الخاطئ والسرعة الفائقة واستعمال الهاتف المحمول خلال القيادة.

وبين أن إحصائيات العام الماضي بلغت 16500 حادث و144 حالة وفاة و11000 إصابة في كافة المحافظات .

وأكد ارزيقات، نبذل قصارى جهدنا لتقليل الحوادث في الطرقات المفتوحة لكن هذه الطرق يسيطر عليها الاحتلال ويمنع عمل الشرطة والمؤسسات فيها من أجل إصلاحها وتوفير المعايير المرورية الضرورية وجودها في الطرقات وغالباً لا تتوفر في هذه الطرق أي إشارات مرورية توضح الإرشادات لدى السائقين.

وأشار ارزيقات إلى أن 60% من الحوادث القاتلة تكون عبر الطرق المفتوحة التي كان آخرها حادث السير الذي وقع بالأمس على طريق شمال شرق سلفيت وأدت إلى وفاة ثلاثة مواطنين من بينهم وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر إصابة 3 آخرين من ضمنهم طفل يبلغ من العمر 7 أشهر.

وأوضح أن التحقيقات الأولية لخبراء الحوادث أشارت إلى أن المركبة انحرفت عن مسارها مما أدى إلى اصطدامها بالمركبة الأخرى وكلتا المركبتين كانتا تسيران بسرعة عالية في طريق مفتوحة.

ودعا ارزيقات السائقين إلى الالتزام بالقوانين المرورية والاستماع إلى نصائح ذات الاختصاص ومنع السائقين الآخرين فورياُ من تجاوز القوانين تجنباً حوادث قاتلة.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية عصر يوم السبت 1/7/2023م مصرع 3 مواطنين بينهم وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر في حادث سير وقع بين مركبتين فلسطينيتين شمال شرقي مدينة سلفيت بالضفة الغربية.