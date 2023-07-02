بالفيديو الصاروخ المضاد الذي أطلق من سوريا وسقط في رهط يقلق "إسرائيل"...فما هو؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:15 ص
02 يوليو 2023
صاروخ سوريا في رهط.jpg
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كشفت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأحد 2/7/2023  تفصيلاً عن الصاروخ المضاد للصواريخ والذي أطلق الليلة الماضية من سوريا وسقطت أجزاء منه في رهط بالداخل المحتل.

وقالت صحيفة يديعوت: إن الصاروخ  الذي سقط من سوريا هو من طراز SA-5 والتقديرات بأنه أطلق بشكل متعمد واختراقه الأجواء لم يكن مجرد تسرّب.

وأشارت أن الصاروخ  SA-5  قديم وعمره 60 عامًا وانفجر لوحده في الهواء ولم يتم اعتراضه لأنه تم التوقع أن ينفجر في الهواء بدون أن يشكل أي خطر .

وبينت الصحيفة ان الجيش "الإسرائيلي" مع ذلك يحقق فيما إذا كان يجب اعتراضه .. التقديرات أنه أطلق بشكل متعمد تجاه "إسرائيل" كرد على الغارات التي تطال غرب البلاد.

 

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