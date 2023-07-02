1500 من حجاج الضفة يعودون لأرض الوطن وحجاج غزة يصلون الأربعاء القادم

أكد مدير عام شرطة معبر الكرامة العميد مصطفى دوابشة، صباح اليوم الأحد 2 يوليو 2023، وصول أفواج حجاج بيت الله الحرام إلى محافظات الضفة الغربية المحتلة عبر معبر الكرامة منتصف الليلة الماضية وصباح اليوم، وذلك بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج 1444 في الديار الحجازية.

وأوضح دوابشة في تصريحات له وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ الطواقم المختصة عملت جاهدة على تسهيل إجراءات وصول أفواج حجاج الضفة حتى صباح اليوم وعددهم 1500 حاج إلى أرض الوطن، مشيراً إلى أن معبر الكرامة سيبقى مفتوحاً حتى استقبال آخر حاج.

وأشار إلى أن معبر الكرامة سيبقى مفتوحاً طيلة اليوم لاستقبال أفواج الحجيج وتسهيل عبورهم إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج، لافتاً إلى أن المعبر يعمل استثنائياً في ساعات الليل لتسهيل إجراءات عودة الحجاج إلى بلادهم.

وعن موعد استكمال وصول حجاج الحافظات الشمالية، توقع العميد دوابشة، أن يكتمل وصول القوافل البرية اليوم وغداً الاثنين على أقصى تقدير، فيما تعمل أطقم المعبر على تسهيل إجراءات وصولهم.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج الفلسطينية الشيخ حاتم البكري: "إن وضع حجاج فلسطين بخير وسلامة بعد أن أنهوا مناسك الحج وهم الآن يتأهبون للعودة إلى أرض الوطن.

وأضاف البكري في بيان صدر عن بعثة الحج الجمعة، "أن 5 حجاج من بعثة الحج الفلسطينية انتقلوا إلى رحمة الله تعالى آخرهم يوم أمس نسأل الله لهم الرحمة والرضوان"، حيث من المتوقع ان يبدأ حجاج قطاع غزة بالوصول يوم الأربعاء القادم حيث سيكون التفويج على دفعات كل دفعة 300 حاج.

وقال: إن حوالي (7000) حاج فلسطيني أدوا الفريضة هذا العام بمتابعة واهتمام من البعثة بطواقمها المختلفة التي امتازت بسرعة التجاوب مع الجميع".