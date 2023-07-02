كيف جاء سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2 يوليو 2023 بعد انتهاء عيد الأضحى؟



أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2يوليو 2023م، بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك تهتم كثير من النسوة بمعرفة أسعار الذهب لادخار العدية عن طريق شراء الذهب لاسيما نساء مصر، ويعد الذهب من الزينة والادخار في نفس الوقت لدى كثير من المصرين، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في سطور توضح أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2/يوليو 2023م .

كيف جاء سعر الذهب اليوم 2/7/2023م في مصر؟

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 2-7- 2023 انخفاضاً في مصر خلال تعاملات إجازة عيد الأضحي، وهبط عيار 21 وجنيه الذهب بيع وشراء يالمصنعية من جديد داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع سعر الذهب عالميًا وسعر الدولار مقابل الجنيه"

هبط سعر جنيه الذهب عيار 21 صباح اليوم في محلات الصاغة، ليسجل الجنيه الذي يزن 8 جرامات الآن في محلات الذهب خلال إجازة عيد الأضحي بـ 18200 جنيهًا للبيع، و18000 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم الأحد 2 يوليو 2023

تراجع سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية، خلال تعاملات صباح اليوم في محلات الصاغة، مقارنة بسعر أمس السبت، ليباع الآن بـ 2600 جنيهًا للجرام الواحد، و 2571 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية الآن في مصر

انخفض خلال تعاملات اليوم الأحد 2- 7-2023 سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، بمقارنة بسعر أمس، ليباع حاليًا بـ 2275 جنيهًا، بالمقابل 2250 جنيهًا في حالة الشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا داخل محلات محافظات الصعيد.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم الأحد 2-7-2023

سجل سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية تراجع جديد خلال تعاملات في محلات الصاغة، ليصل سعر الجرام الواحد الآن بـ 1950 جنيهًا للبيع، مقابل 1928 جنيهًا للشراء، ويعتبر عيار 18 أكثر أعيرة بيعًا وشراء في محافظات القاهرة والوجه البحري.

أسعار الذهب عالميًا بالدولار

انخفض أيضا سعر الذهبً عالميًا اليوم في بورصة الذهب العالمية، لتباع أونصة الذهب الآن بـ 1920 دولارًا، مقابل 1918 دولارا للشراء.