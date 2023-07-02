سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 2/7/2023 ، يبحث كثير من الناس عن أخبار صرف العملات لتسير أمور حياتهم اليومية، ويهتم السورين بمعرفة سعر صرف الدولار الامريكي امام الليرة السورية وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نضع بين ايدكم مقال أسعار صرف العملات الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية جاءت على النحو الاتي:

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 2/7/2023

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا اليوم الأحد 2 يوليو2023 شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً مقابل الليرة السورية وجاء سعر الصرف على النحو التالي:

تم تسجيل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

في سوق دمشق (9025 بيع – 8925 شراء)

في سوق حلب (9150 بيع – 9050 شراء)

في سوق إدلب (8850 بيع – 8800 شراء)

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 2/7/2023م

سعر الدولار اليوم في سوريا

2023/6/27 18:22 شراء مبيع الفرق

دولار أمريكي دمشق (USD): 8925 9025

0.00%

دولار أمريكي حلب (USD): 9050 9150

0.00%

دولار أمريكي إدلب (USD): 8800 8850

0.00%

دولار أمريكي الحسكة (USD): 8840 8890

0.00%

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الدولار إلى ليرة سورية

دولار أمريكي ليرة سورية

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 2/7/2023م

1 دولار أمريكي 8,925 ليرة سورية

5 دولار أمريكي 44,625 ليرة سورية

10 دولار أمريكي 89,250 ليرة سورية

25 دولار أمريكي 223,125 ليرة سورية

50 دولار أمريكي 446,250 ليرة سورية

100 دولار أمريكي 892,500 ليرة سورية

500 دولار أمريكي 4,462,500 ليرة سورية

1000 دولار أمريكي 8,925,000 ليرة سورية

5000 دولار أمريكي 44,625,000 ليرة سورية

10000 دولار أمريكي 89,250,000 ليرة سورية