متطرفون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يضيق على المصلين خلال العيد ويغلق 7 أبواب

نفذ عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد 2/7/2023 ، اقتحاماً لباحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

المستوطنون أدوا طقوساً تلمودية في ساحات المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم من حاخامات متطرفة، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال نفذت اعتداءات خطيرة خلال أيام عيد الأضحى، تمثلت في إغلاق عدد من أبواب الأقصى، حيث أغلقت خلال أيام العيد 7 أبواب وأبقت على 3 فقط مفتوحة، وهي حطة والسلسلة والمجلس، ضمن تضييقها على دخول المصلين.

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى المبارك واحتفلوا في باحاته رغم تضييق الاحتلال وإجراءاته المشددة في مدينة القدس.